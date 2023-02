Ucraina, Putin: "Impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia" (Di martedì 21 febbraio 2023) . "E' Impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin parlando all'Assemblea federale nel suo discorso ai parlamentari russi a circa un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) . "E'lasuldi". Lo ha affermato il presidente russo Vladimirparlando all'Assemblea federale nel suo discorso ai parlamentari russi a circa un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Ascoltare un criminale è sempre istruttivo. Perché non ha alcun timore di mentire. E come tutti i gangster, se ne f… - Giorgiolaporta : Siamo amici dell’#Ucraina ma pare che l’Ucraina non sia molto amica dei liberi cronisti italiani. Ma non era… - DantiNicola : Un anno dopo, #Putin non è riuscito nel suo obiettivo. L’#Ucraina è ancora in piedi e difende il suo territorio con… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: 'Più armi a lunga distanza arrivano in Ucraina, più lontano saremo costretti a respingere la minaccia dai nostri confini'… - CrisBallot : RT @marcopalears: -ha invaso una democrazia straniera -ha bombardato scuole e ospedali -ha eliminato oppositori politici e giornalisti -usa… -