Ucraina, Putin: "È impossibile sconfiggerci" (Di martedì 21 febbraio 2023) La Russia continuerà "sistematicamente" l'offensiva in Ucraina, non ci sarà alcun passo indietro. La conferma che guerra non finirà arriva direttamente dal presidente russo, Vladimir Putin intervenendo all'Assemblea federale: "L'Occidente vuole la sconfitta strategica della Russia, ma è impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia". Putin ha ribadito che la Russia proseguirà "sistematicamente" l'offensiva in Ucraina e accusa l'Occidente di giocare "con carte false" L'Ucraina, ha aggiunto Putin, "voleva dotarsi di armi nucleari", mentre la Russia "voleva una soluzione pacifica in Ucraina" ma l'Occidente, nel frattempo, giocava "con carte false" per ingannare Mosca. "Noi – ha proseguito il presidente russo – non lottiamo contro il popolo

