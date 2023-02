Ucraina, Putin: "Conflitto iniziato dall'Occidente" | Usa: "Discorso assurdo" | Nato: "Mosca non vuole la pace" (Di martedì 21 febbraio 2023) Leggi Anche Biden a sorpresa a Kiev: 'Abbiamo unito le democrazie mondiali, 50 Paesi hanno aiutato l'Ucraina' 'Abbiamo sostenuto trattative per uscire da questo Conflitto, ma alle nostre spalle veniva ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 febbraio 2023) Leggi Anche Biden a sorpresa a Kiev: 'Abbiamo unito le democrazie mondiali, 50 Paesi hanno aiutato l'' 'Abbiamo sostenuto trattative per uscire da questo, ma alle nostre spalle veniva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Ascoltare un criminale è sempre istruttivo. Perché non ha alcun timore di mentire. E come tutti i gangster, se ne f… - Giorgiolaporta : Siamo amici dell’#Ucraina ma pare che l’Ucraina non sia molto amica dei liberi cronisti italiani. Ma non era… - DantiNicola : Un anno dopo, #Putin non è riuscito nel suo obiettivo. L’#Ucraina è ancora in piedi e difende il suo territorio con… - acclara01 : @PieraBelfanti quando putin schierava 200.000 soldati ai confini dell'ucraina era biden il colpevole in quanto parl… - tmsbnc : RT @marcopalears: -ha invaso una democrazia straniera -ha bombardato scuole e ospedali -ha eliminato oppositori politici e giornalisti -usa… -