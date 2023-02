Ucraina, oggi il discorso di Vladimir Putin all’Assemblea federale russa (Di martedì 21 febbraio 2023) Vladimir Putin terrà oggi il suo discorso sullo stato della nazione all’Assemblea federale russa, dove parlerà a entrambe le camere del parlamento e definirà i suoi obiettivi per il secondo anno della sua invasione dell’Ucraina. Il presidente russo aggiornerà l’élite politica e militare russa sullo stato di quella che chiama la sua “operazione militare speciale” in Ucraina, con molti ansiosi di sapere quali sono i suoi piani per l’anno a venire. Il discorso arriva in un momento altamente simbolico, quasi un anno dal giorno in cui Putin ha annunciato l’invasione russa dell’Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto alla televisione di ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023)terràil suosullo stato della nazione, dove parlerà a entrambe le camere del parlamento e definirà i suoi obiettivi per il secondo anno della sua invasione dell’. Il presidente russo aggiornerà l’élite politica e militaresullo stato di quella che chiama la sua “operazione militare speciale” in, con molti ansiosi di sapere quali sono i suoi piani per l’anno a venire. Ilarriva in un momento altamente simbolico, quasi un anno dal giorno in cuiha annunciato l’invasionedell’. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto alla televisione di ...

