Ucraina “No war” | da Fiumicino si alza di nuovo il grido di pace

(Di martedì 21 febbraio 2023)– Un forte “no” alla guerra è arrivato dalla Sala Consiliare del Comune di, dove in tanti hanno partecipato al convegno organizzato dal Movimento non violento dal titolo “Europe for peace”. Due attiviste, unaed una russa, moderate dal responsabile di Azione non Violenta, Daniele Taurino, alla presenza del vicesindaco Ezio Di Genesio e del consigliere di DemoS Maurizio Ferreri, hanno spiegato gli sforzi che si stanno facendo per arrivare alla, le difficoltà che si stanno incontrando nel processo di, ma anche gli arresti e le incarcerazioni di chi, nei due paesi in guerra, si oppone a questa strage che dura ormai da un anno. Kateryna Lanko e Darya Berg, due coraggiose donne, hanno raccontato, visibilmente emozionate e a tratti con le lacrime agli occhi, di come ...