Ucraina, missili su fermata bus a Kherson: vittime (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Almeno sei persone sono morte in un attacco missilistico russo su Kherson, nel sud dell’Ucraina. Lo riferiscono i media locali, precisando che sono stati colpiti una fermata del bus e un palazzo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Almeno sei persone sono morte in un attaccostico russo su, nel sud dell’. Lo riferiscono i media locali, precisando che sono stati colpiti unadel bus e un palazzo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Centinaia di missili e droni russi sulle infrastrutture energetiche in Ucraina negli ultimi mesi e questo è il risu… - nelloscavo : #Ucraina A preoccupare non è la presenza al largo delle navi #Russia, ma la loro assenza. «Vuol dire che hanno fini… - msgelmini : Due missili hanno violato lo spazio aereo della #Moldavia. L’Occidente non può abbassare la guarda. Chi avanza dubb… - JAMESDOUGLASBE2 : RT @silupescu: Ecco cosa succede quando programmi i tuoi missili coi microchip rubati alle lavatrici: tutti gli S-300 lanciati verso l'Ucra… - LauraGi63815697 : RT @Lukyluke311: lo spazio aereo russo fino agli Urali. […] I missili balistici sviluppati dal Pentagono sono in grado di colpire obiettivi… -