Ucraina | Meloni verso Kiev | “Sostegno Italia a 360 gradi”

(Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il premier Giorgiaper stringere la mano al presidente dell’Volodymyr Zelensky, prima dell’anniversario dell’anno di guerra, che cade nella giornata di venerdì. Nella mattinata di lunedì si diffonde la notizia della presenza del presidente americano Joe Biden a-l’immagine dell’abbraccio tra i due leader è destinato a restare nella storia-, poco dopo viene reso noto che Giorgiaincontrerà a Varsavia il primo ministro Mateusz Morawiecki, poi, il presidente Andrzej Duda. Subito dopo in volo ai confini della Polonia e poi il lungo viaggio in trenol’, dove-oltre a- dovrebbe far tappa anche in altre località deturpate dalla guerra. Sono ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg1Rai : A un anno dall’invasione russa parla in esclusiva al Tg1 Zelensky. Per il presidente Ucraino è alto il rischio che… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La premier Giorgia Meloni a Varsavia incontra il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki: 'Kiev può con… - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #20febbraio. #Zelensky: «#Ucraina più forte di un anno fa. Euro… - cappellifranco : RT @AnitaCecolin: La Meloni dice che il Superbonus è costato 2000 euro ad ogni italiano. Allora voglio sapere quanto sto pagando io di armi… - Piergiulio58 : Ucraina, Biden sente Meloni: focus su sostegno a Kiev. Casa Bianca: 'Presidente americano impaziente di dare il ben… -

, diplomazia al lavoro per incontrare Biden (che a sorpresa è andato da Zelensky) IN VIAGGIO ... Così la missione della premier inha inizio davvero. E lo fa proprio come aveva promesso a ...Stando ai sondaggi la maggioranza degli italiani sostiene l'aiuto all'. E Giorgialo ribadirà forte e chiaro nonostante la bufera scatenata dalle dichiarazioni di Silvio Berlusconi ...

Ucraina, Biden sente Meloni: focus su sostegno a Kiev Adnkronos

Ucraina, sui giornalisti italiani bloccati la presidente Meloni ha niente da dire Il Fatto Quotidiano

Zelensky: «Siamo molto grati all'Italia, felice di accogliere Giorgia Meloni a Kiev» ilmattino.it

Il confronto tra sfidanti alla corsa per la segreteria del Partito Democratico su SkyTg24. La diretta dell'agenzia Dire.Negli ultimi giorni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto tutto il possibile per raccogliere più sostegno italiano per la difesa del suo ...