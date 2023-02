Ucraina, Meloni tra macerie Irpin: “Trasferirò a italiani quel che ho visto” – Video (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Spero di riuscire a trasferire quel che ho visto agli italiani. L’importanza del lavoro che stiamo facendo, l’amicizia, la riconoscenza: anche questo è importante per dare una mano con sempre maggiore impegno”. Così la premier Giorgia Meloni, dialogando tra le macerie di Irpin con le autorità locali. Meloni ha anche lasciato una dedica su una bandiera Ucraina: ‘At yours side!’, ha scritto con un pennarello nero. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Spero di riuscire a trasferireche hoagli. L’importanza del lavoro che stiamo facendo, l’amicizia, la riconoscenza: anche questo è importante per dare una mano con sempre maggiore impegno”. Così la premier Giorgia, dialogando tra ledicon le autorità locali.ha anche lasciato una dedica su una bandiera: ‘At yours side!’, ha scritto con un pennarello nero. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina. #ANSA - Tg1Rai : A un anno dall’invasione russa parla in esclusiva al Tg1 Zelensky. Per il presidente Ucraino è alto il rischio che… - Agenzia_Ansa : Giorgia Meloni è in viaggio verso Kiev. La premier era arrivata ieri pomeriggio a Varsavia dove ha incontrato il pr… - etventadv : RT @giuseppelandi: Meloni fuori dal melone! L'Italia è pronta a fornire cinque caccia militari all'Ucraina. Valore 500 milioni di euro, pil… - l0ll0n3 : RT @NatangeloM: Che disastro - la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #meloni #kiev #ucraina @fattoq… -