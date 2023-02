Ucraina, Meloni “Ribadito pieno sostegno, Italia non tentenna” (Di martedì 21 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sono particolarmente contenta di essere qui, ho fortemente voluto essere qui, ho voluto farlo per ribadire il pieno sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione russa, per ribadire che l'Italia non intende tentennare su questa vicenda”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell'incontro con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. “L'invasione che è iniziata lo scorso 24 febbraio doveva durare nello spazio di qualche giorno, ma le cose non sono andate come ci si aspettava” ha aggiunto. “Noi offriremo all'Ucraina ogni genere di supporto, lo abbiamo fatto fino ad ora e continueremo a farlo. Supporto militare, per difendere la popolazione civile e le infrastrutture strategiche, supporto sul piano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sono particolarmente contenta di essere qui, ho fortemente voluto essere qui, ho voluto farlo per ribadire ilall'di fronte all'aggressione russa, per ribadire che l'non intendere su questa vicenda”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, al termine dell'incontro con il presidente dell', Volodymyr Zelensky. “L'invasione che è iniziata lo scorso 24 febbraio doveva durare nello spazio di qualche giorno, ma le cose non sono andate come ci si aspettava” ha aggiunto. “Noi offriremo all'ogni genere di supporto, lo abbiamo fatto fino ad ora e continueremo a farlo. Supporto militare, per difendere la popolazione civile e le infrastrutture strategiche, supporto sul piano ...

