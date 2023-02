Ucraina, Meloni: “Italia non tentenna su sostegno a Kiev e non lo farà” (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Ho fortemente voluto essere qui in una delle mie prime missioni bilaterali dall’avvio del nuovo governo. Ho voluto farlo per ribadire il pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina di fronte all’aggressione russa e per ribadire che l’Italia non intende tentennare in questa vicenda e non lo farà”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Kiev nella conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Siamo a quasi un anno dal giorno che ha portato indietro le lancette della storia d’Europa di qualche decennio. L’invasione iniziata lo scorso 24 febbraio doveva durare qualche giorno, nella mente di chi la muoveva. Le cose non sono andate come ci si aspettava perché è stata sottovalutata l’eroica reazione di un popolo disposto a ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Ho fortemente voluto essere qui in una delle mie prime missioni bilaterali dall’avvio del nuovo governo. Ho voluto farlo per ribadire il pienodell’all’di fronte all’aggressione russa e per ribadire che l’non intendere in questa vicenda e non lo”. Lo ha detto la premier Giorgianella conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Siamo a quasi un anno dal giorno che ha portato indietro le lancette della storia d’Europa di qualche decennio. L’invasione iniziata lo scorso 24 febbraio doveva durare qualche giorno, nella mente di chi la muoveva. Le cose non sono andate come ci si aspettava perché è stata sottovalutata l’eroica reazione di un popolo disposto a ...

