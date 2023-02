Ucraina | Meloni fregata da Biden | come Sleepy Joe le ha rubato la scena

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina. #ANSA - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Combatteremo per voi e la vostra libertà'. Lo ha detto la presente del consiglio Giorgia Meloni alle aut… - elenabonetti : Bene che la Presidente Meloni in Ucraina abbia confermato la linea che un anno fa abbiamo costruito, saldamente in… - ivocamic : RT @ChiodiDonatella: Vedo gli amici di #destra stupiti. E pure arrabbiati. Ma veramente voi credevate che l'#Europa, gli #Usa e tutto il cu… - marcoranieri72 : RT @ChiodiDonatella: Vedo gli amici di #destra stupiti. E pure arrabbiati. Ma veramente voi credevate che l'#Europa, gli #Usa e tutto il cu… -

oggi da Zelensky conferma: abbiamo daremo ogni aiuto militare a Kiev. 'Chi sostiene anche militarmente l'lavora per la pace, diversamente la guerra arriverebbe da noi, e, per inciso, ..."Per me valgono i fatti e qualsiasi cosa il Parlamento è stato chiamato a votare a sostegno dell'i partiti che fanno parte della maggioranza l'hanno votata " ha voluto sottolineare...

Meloni a Kiev, conferenza stampa con Zelensky: "Cosa possiamo fare di più per l'Ucraina" la Repubblica

Meloni in Ucraina da Zelensky: "L'Italia non tentennerà. Per ora non c'è sul tavolo l'invio di aerei" - Politica Agenzia ANSA

Guerra Ucraina Russia, Meloni da Zelensky: "Kiev ha già vinto battaglia sua identità" Sky Tg24

Meloni: «Italia lavora a conferenza sulla ricostruzione ad aprile». Zelensky: «Berlusconi Non gli hanno mai b ilmessaggero.it

Giorgia Meloni: "L'Ucraina ha già vinto, chi la sostiene anche militarmente lavora per la pace" TGCOM

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...