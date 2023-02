Ucraina, Meloni: da Putin la solita propaganda, i fatti sono diversi (Di martedì 21 febbraio 2023) "Una parte del mio cuore sperava che Putin dicesse parole diverse, aspettandosi un passo avanti. Quello che abbiamo sentito stamani è la solita propaganda ma i fatti sono diversi: ha detto che lavora ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) "Una parte del mio cuore sperava chedicesse parole diverse, aspettandosi un passo avanti. Quello che abbiamo sentito stamani è lama i: ha detto che lavora ...

