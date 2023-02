Ucraina, Meloni da Kiev risponde a Putin: Da lui solo propaganda, realtà assai differente (Di martedì 21 febbraio 2023) Dal discorso del presidente russo Vladimir Putin sono arrivate parole di propaganda, ma la realta’ e’ differente. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando da Irpin alla Tv Ucraina. “Una parte del mio cuore sperava in parole diverse” dal discorso di Putin, “un passo in avanti”, ma quello che abbiamo ascoltato stamattina “e’ propaganda che gia’ conoscevamo”. La realta’ e’ differente da quanto ha detto Putin, ha proseguito Meloni, secondo cui non e’ vero che il presidente russo abbia lavorato a livello diplomatico per evitare il conflitto. “La verita’ e’ che c’e’ qualcuno che ha invaso e qualcuno che si sta difendendo, e il paradosso e’ che chi e’ vittima di questa aggressione sta provando a ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 febbraio 2023) Dal discorso del presidente russo Vladimirsono arrivate parole di, ma la realta’ e’. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia, parlando da Irpin alla Tv. “Una parte del mio cuore sperava in parole diverse” dal discorso di, “un passo in avanti”, ma quello che abbiamo ascoltato stamattina “e’che gia’ conoscevamo”. La realta’ e’da quanto ha detto, ha proseguito, secondo cui non e’ vero che il presidente russo abbia lavorato a livello diplomatico per evitare il conflitto. “La verita’ e’ che c’e’ qualcuno che ha invaso e qualcuno che si sta difendendo, e il paradosso e’ che chi e’ vittima di questa aggressione sta provando a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina. #ANSA - Tg1Rai : A un anno dall’invasione russa parla in esclusiva al Tg1 Zelensky. Per il presidente Ucraino è alto il rischio che… - Agenzia_Ansa : Giorgia Meloni è in viaggio verso Kiev. La premier era arrivata ieri pomeriggio a Varsavia dove ha incontrato il pr… - TPescaglini : RT @dottorbarbieri: Meloni: 'L'#Ucraina può contare sull'Italia, siamo con voi dall'inizio e lo saremo fino alla fine. Avete tutto il nostr… - VPrivaci : RT @dottorbarbieri: Meloni: 'L'#Ucraina può contare sull'Italia, siamo con voi dall'inizio e lo saremo fino alla fine. Avete tutto il nostr… -