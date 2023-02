Ucraina, Meloni arrivata a Kiev: visita Bucha e Irvin poi incontro con Zelensky (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev a bordo del treno partito nella notte dalla stazione ferroviaria di Przemysl. La presidente del Consiglio è attesa nel pomeriggio da Volodymyr Zelensky, con cui terrà una conferenza stampa. In mattinata, dopo una breve pausa in albergo post ‘traversata’, Meloni visiterà Bucha e Irpin, due località simbolo del conflitto e dell’aggressione russa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – La premier Giorgiaè appenaa bordo del treno partito nella notte dalla stazione ferroviaria di Przemysl. La presidente del Consiglio è attesa nel pomeriggio da Volodymyr, con cui terrà una conferenza stampa. In mattinata, dopo una breve pausa in albergo post ‘traversata’,visiteràe Irpin, due località simbolo del conflitto e dell’aggressione russa. L'articolo proviene da Italia Sera.

