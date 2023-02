Ucraina, Meloni a Bucha: l'Italia è con voi fino alla fine (Di martedì 21 febbraio 2023) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto tappa a Bucha, la città diventata simbolo dell'invasione russa in Ucraina. Qui, nei primi giorni di marzo del 2022, i russi che cercavano di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) La presidente del Consiglio Giorgiaha fatto tappa a, la città diventata simbolo dell'invasione russa in. Qui, nei primi giorni di marzo del 2022, i russi che cercavano di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg1Rai : A un anno dall’invasione russa parla in esclusiva al Tg1 Zelensky. Per il presidente Ucraino è alto il rischio che… - Agenzia_Ansa : Giorgia Meloni è in viaggio verso Kiev. La premier era arrivata ieri pomeriggio a Varsavia dove ha incontrato il pr… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La premier Giorgia Meloni a Varsavia incontra il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki: 'Kiev può con… - a_meluzzi : RT @intuslegens: Mentre la #Siria muore sotto le macerie del terremoto, Israele la attacca bombardando e uccidendo i civili. Ora: o la #Mel… - duro_lavoro : RT @GranozioRanieri: la meloni ha dichiarato che saremo con l'ucraina(ma chi?) fino alla fine...quindi faremo la fine dell'ucraina! -