Ucraina, Massolo: "No illusioni su Cina, non è mediatore credibile" (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Inutile farsi illusioni sulla Cina, che "non è un mediatore credibile". Alla vigilia dell'incontro a Mosca tra il capo della diplomazia di Pechino Wang Yi e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, durante il quale dovrebbe essere presentato un piano di pace cinese in 12 punti, Giampiero Massolo, presidente dell'Ispi, è più che cauto sul ruolo di Pechino per una soluzione della guerra in Ucraina. "La Cina si trova in una situazione contraddittoria – spiega Massolo all'Adnkronos – perché da una parte le fa comodo che l'Occidente abbia nel cuore dell'Europa un conflitto il cui prolungarsi può essere potenzialmente divisivo e tale da creare difficoltà e tensioni. L'idea che la Russia sia strumentale al perseguimento della tradizionale ...

