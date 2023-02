Ucraina, l’arrivo di Meloni a Kiev: la presidente del Consiglio accolta con un mazzo di fiori (Di martedì 21 febbraio 2023) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina, a pochi giorni dall’anniversario dello scoppio della guerra. La premier visiterà Bucha e Irpin, i sobborghi di Kiev dove i russi uccisero centinaia di civili, e nel pomeriggio incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Sono onorata, doveroso essere qui. Era giusto e necessario esserci”, ha detto la presidente del Consiglio scendendo dal treno a bordo del quale è giunta a Kiev. La premier, sorridente, è stata accolta con un mazzo di fiori prima di uscire dalla stazione e salire in auto per trasferirsi in hotel. Nello specifico, Meloni è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) LadelGiorgiaè appena arrivata aper la sua prima visita in, a pochi giorni dall’anniversario dello scoppio della guerra. La premier visiterà Bucha e Irpin, i sobborghi didove i russi uccisero centinaia di civili, e nel pomeriggio incontrerà ilucraino Volodymyr Zelensky. “Sono onorata, doveroso essere qui. Era giusto e necessario esserci”, ha detto ladelscendendo dal treno a bordo del quale è giunta a. La premier, sorridente, è statacon undiprima di uscire dalla stazione e salire in auto per trasferirsi in hotel. Nello specifico,è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kelene_k : RT @ultimoranet: #Ucraina L’arrivo di Giorgia Meloni a Kiev in treno: è giunta nella capitale ucraina dopo un viaggio di circa 10 ore. Si r… - Livia_DiGioia : RT @AndreaPecchia1: In diretta dalla stazione di #Kiev per l'arrivo del treno con a bordo la Presidente del Consiglio Giorgia #Meloni #Zel… - 499Samael : • L’arrivo di #GiorgiaMeloni in #Ucraina #war #UkraineRussiaWar? @499Samael - ultimoranet : #Ucraina L’arrivo di Giorgia Meloni a Kiev in treno: è giunta nella capitale ucraina dopo un viaggio di circa 10 or… - Dibevr : @RTaverBella Dovevano aspettare l'arrivo della polizia? Vigliacco! Armato contro un gruppo di mamme e la presenza i… -