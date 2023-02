Ucraina, la diretta – Putin: “Volevamo la pace, l’Occidente ci ha ingannati. Ora per la Russia è una questione esistenziale”. Pechino: “Rischio escalation” (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel pomeriggio in programma un nuovo discorso del presidente Usa. Al Cremlino arriva il ministro degli Esteri cinese Wang: porta con sé il “piano di pace” di Xi Jinping. Intanto il presidente russo: “Più armi a lunga distanza arrivano in Ucraina, più lontano saremo costretti a respingere la minaccia dai nostri confini” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel pomeriggio in programma un nuovo discorso del presidente Usa. Al Cremlino arriva il ministro degli Esteri cinese Wang: porta con sé il “piano di” di Xi Jinping. Intanto il presidente russo: “Più armi a lunga distanza arrivano in, più lontano saremo costretti a respingere la minaccia dai nostri confini” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : “Non si assista senza reagire alla morte in diretta della libertà di informare e di essere informati”… - Agenzia_Ansa : Giorgia Meloni è in viaggio verso Kiev. La premier era arrivata ieri pomeriggio a Varsavia dove ha incontrato il pr… - nelloscavo : Ci vediamo stasera con a @Presa_Diretta in collegamento da #Ucraina dalle 21.20 con @IaconaRiccardo a dopo - antonio65683279 : Tu sei entrato con i carri armati ed hai invaso l'Ucraina e sarebbero loro ad aver iniziato? Sei un criminale falso… - Luxgraph : Il discorso di Putin, oggi, in diretta: «L’Occidente ha iniziato la guerra, noi usiamo la forza per fermarla»… -