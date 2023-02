Ucraina, il video di Zelensky dopo la visita di Meloni: «Visione comune del valore della pace» (Di martedì 21 febbraio 2023) Alla fine di una giornata intensa per i rapporti tra Ucraina e Italia, il presidente Volodymyr Zelensky pubblica sui suoi profili social un riassunto in immagini dell’arrivo di Giorgia Meloni a Kiev. Con un sottofondo musicale di violini, il video pubblicato sul web mostra la macchina della presidente del Consiglio italiana giungere davanti il palazzo presidenziale nella capitale Ucraina. Dal primo saluto tra i due leader alle presentazioni della delegazione italiana, fino al dialogo avuto attorno al tavolo, le immagini raccontano quanto Zelensky ha voluto ribadire anche nel testo pubblicato: «Oggi ho dato il benvenuto a Kiev alla delegazione italiana guidata dalla premier italiana Giorgia Meloni. Noi e l’Italia condividiamo una ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) Alla fine di una giornata intensa per i rapporti trae Italia, il presidente Volodymyrpubblica sui suoi profili social un riassunto in immagini dell’arrivo di Giorgiaa Kiev. Con un sottofondo musicale di violini, ilpubblicato sul web mostra la macchinapresidente del Consiglio italiana giungere davanti il palazzo presidenziale nella capitale. Dal primo saluto tra i due leader alle presentazionidelegazione italiana, fino al dialogo avuto attorno al tavolo, le immagini raccontano quantoha voluto ribadire anche nel testo pubblicato: «Oggi ho dato il benvenuto a Kiev alla delegazione italiana guidata dalla premier italiana Giorgia. Noi e l’Italia condividiamo una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaveChildrenIT : ?Dall’inizio dell’escalation di violenza in #Ucraina, 438 bambini hanno perso la vita. Aiutaci a chiedere ai govern… - UKRinIT : Il discorso del Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy: “Il destino dell’ordine mondiale basato su regole, umanit… - Florenzi : In Ucraina un anno di guerra è passato e per milioni di persone il dolore continua. Stremate dal freddo, le famigli… - APedinotti : RT @HSkelsen: Il video ricordo ufficiale della visita dell'Italia all'Ucraina, diffusa dal canale di Zelensky su Telegram. - dolores20943592 : RT @ANNACippiu: Le proteste contro la guerra sono in corso in Francia da diverse settimane. A Parigi i manifestanti escono con cartelli: 'N… -