Ucraina, il politologo Bremmer: "È una guerra per procura Usa-Nato contro la Russia. Poca speranza per la diplomazia" (Di martedì 21 febbraio 2023) Quella in Ucraina è diventata "una guerra per procura tra gli Stati Uniti e la Nato da una parte e la Russia dall'altra". A parlare è il politologo americano Ian Bremmer che, in un'intervista al Corriere della Sera, spiega che proprio per questo motivo il viaggio di Joe Biden a Kiev sia stato particolarmente "significativo" e abbia avuto un peso diverso rispetto a viaggi analoghi dei suoi predecessori nelle zone di guerra. Una missione a sorpresa e durata soltanto cinque ore che "vuole contribuire ad assicurare la sconfitta della Russia, un Paese con un esercito enorme, che dispone di capacità di guerra asimmetrica tra le più notevoli al mondo e di 6mila testate nucleari. La posta in gioco è alta, il viaggio di Biden ...

