Ucraina, il discorso di Putin: “La Russia non ha iniziato la guerra, usa la forza per finirla” (Di martedì 21 febbraio 2023) Mosca – “Voglio ripeterlo, loro hanno iniziato la guerra e noi abbiamo usato la forza per fermarla”. Vladimir Putin presenta così la sua narrativa sull’attacco all’Ucraina del 24 febbraio scorso nel discorso sullo stato della nazione che sta pronunciando di fronte all’assemblea federale. “Faremo di tutto per la vittoria”, ha quindi aggiunto, affermando che la Russia ha progetti di armi “che superano come caratteristiche quelle dell’Occidente”. “Ora dobbiamo iniziare la loro produzione in serie nelle nostre fabbriche”, ha affermato. “Non avevamo dubbi”, ha proseguito, sul fatto che nel febbraio dello scorso anno “tutto era pronto per un’azione punitiva di Kiev in Donbass”. “Tutto questo era completamente contrario ai documenti accettati dal consiglio di Sicurezza ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 febbraio 2023) Mosca – “Voglio ripeterlo, loro hannolae noi abbiamo usato laper fermarla”. Vladimirpresenta così la sua narrativa sull’attacco all’del 24 febbraio scorso nelsullo stato della nazione che sta pronunciando di fronte all’assemblea federale. “Faremo di tutto per la vittoria”, ha quindi aggiunto, affermando che laha progetti di armi “che superano come caratteristiche quelle dell’Occidente”. “Ora dobbiamo iniziare la loro produzione in serie nelle nostre fabbriche”, ha affermato. “Non avevamo dubbi”, ha proseguito, sul fatto che nel febbraio dello scorso anno “tutto era pronto per un’azione punitiva di Kiev in Donbass”. “Tutto questo era completamente contrario ai documenti accettati dal consiglio di Sicurezza ...

