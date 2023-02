Ucraina, Giorgia Meloni ha un piano sulle armi. E va a Kiev per comunicarlo a Zelensky (Di martedì 21 febbraio 2023) Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha le idee ormai chiare su come muoversi nei confronti dell’Ucraina. Giorgia Meloni sta lavorando ad una conferenza per la ricostruzione e sembra essere pronta ad aprire sui caccia italiani a Kiev. Giorgia Meloni ha un piano sulle armi – IlovetradingCi sarebbe un numero già vagliato dai vertici dell’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni: cinque. Tanti potrebbero essere i caccia militari che Roma invierà in futuro a Kiev. Ma a patto di non essere i primi della lista dei contributori. Mentre la Gran Bretagna spinge a fare un passo più deciso e decisivo nella direzione di Zelensky, l’apertura ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 21 febbraio 2023) Il presidente del Consiglioha le idee ormai chiare su come muoversi nei confronti dell’sta lavorando ad una conferenza per la ricostruzione e sembra essere pronta ad aprire sui caccia italiani aha un– IlovetradingCi sarebbe un numero già vagliato dai vertici dell’Esecutivo guidato da: cinque. Tanti potrebbero essere i caccia militari che Roma invierà in futuro a. Ma a patto di non essere i primi della lista dei contributori. Mentre la Gran Bretagna spinge a fare un passo più deciso e decisivo nella direzione di, l’apertura ...

