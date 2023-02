Ucraina, discorso Putin: quali sono state le parole più usate (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nel suo discorso all’Assemblea federale, durato un’ora e 45 minuti, il presidente russo Vladimir Putin ha menzionato per ben 34 volte la parola “Russia”, per 24 volte “Ovest” e per 11 volte “Stati Uniti”. Lo ha riferito l’agenzia Ria, precisando che Putin ha anche ripetuto “Ucraina” per 19 volte e “Nato” per 10. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nel suoall’Assemblea federale, durato un’ora e 45 minuti, il presidente russo Vladimirha menzionato per ben 34 volte la parola “Russia”, per 24 volte “Ovest” e per 11 volte “Stati Uniti”. Lo ha riferito l’agenzia Ria, precisando cheha anche ripetuto “” per 19 volte e “Nato” per 10. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Ascoltare un criminale è sempre istruttivo. Perché non ha alcun timore di mentire. E come tutti i gangster, se ne f… - nelloscavo : É Storia. @POTUS che arriva in #Ukraina il giorno prima del discorso di #Putin e passeggia con @ZelenskyyUa davanti… - TgLa7 : #Putin: 'Raggiungeremo i nostri obiettivi. Volevamo la pace ma l' #Occidente ci ha ingannato. Noi usiamo la forza p… - Max_Milano68 : RT @Betty36174919: Discorso di #PutinWarCriminal: non è colpa nostra ma dell’Occidente, sono cattivi noi siamo i buoni, l’Occidente ci mina… - eugenio_cau : E niente, non ci ha sorpreso -