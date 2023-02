Ucraina: Conte, 'Meloni non ha mandato per promettere nuove armi a Zenelnsky' (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb (Adnkronos) - "Meloni a Kiev va benissimo, ma dipende. Se è andata a promettere nuove armi non c'è un mandato parlamentare. Venga a discutere con noi, cosa sta promettendo?". Lo ha detto Giuseppe Conte a di Martedì, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb (Adnkronos) - "a Kiev va benissimo, ma dipende. Se è andata anon c'è unparlamentare. Venga a discutere con noi, cosa sta promettendo?". Lo ha detto Giuseppea di Martedì, su La7.

