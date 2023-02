Ucraina, Conte: “Inutile ricordare gli aiuti dei russi durante la pandemia, la nostra condanna dell’aggressione di Putin non cambia” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Ben venga il viaggio della Meloni a Kiev ma vi rendete conto che il negoziato di pace è sparito da tutti i summit? Ormai si parla solo di maggiori spese e più sofisticate armi da inviare ed è l’unica prospettiva sul tavolo. Vogliamo lavorare per una via d’uscita?“. Così il presidente del M5s Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a margine dell’incontro con rappresentanti del settore e una delegazione degli esodati. Poi Conte riprende un passaggio dell’intervento di Putin, in cui il presidente della Federazione russa ha ricordato la missione in Italia nel momento più diro della pandemia da Covid19. “Io non sono più presidente del Consiglio quindi non mi permetto di rivolgere un appello al presidente Putin. Spetta all’attuale premier valutare se e quando parlare da premier a capo dello Stato. Allora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) “Ben venga il viaggio della Meloni a Kiev ma vi rendete conto che il negoziato di pace è sparito da tutti i summit? Ormai si parla solo di maggiori spese e più sofisticate armi da inviare ed è l’unica prospettiva sul tavolo. Vogliamo lavorare per una via d’uscita?“. Così il presidente del M5s Giuseppeparlando con i giornalisti a margine dell’incontro con rappresentanti del settore e una delegazione degli esodati. Poiriprende un passaggio dell’intervento di, in cui il presidente della Federazione russa ha ricordato la missione in Italia nel momento più diro dellada Covid19. “Io non sono più presidente del Consiglio quindi non mi permetto di rivolgere un appello al presidente. Spetta all’attuale premier valutare se e quando parlare da premier a capo dello Stato. Allora ...

