Ucraina, Cina: profondamente preoccupati per rischio escalation (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Cina è "profondamente preoccupata" per il rischio di una escalation della guerra in Ucraina, e di una sua intensificazione che la porti "fuori controllo". A dichiararlo è stato questa mattina il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, accusando gli Stati Uniti di scaricare la responsabilità del conflitto sulle spalle di Pechino. Intervenendo in occasione della presentazione dell'iniziativa cinese di sicurezza globale, Qin ha affermato che "dallo scoppio della crisi, la Cina ha adottato una posizione obiettiva e imparziale basata sul merito della vicenda". "Esortiamo alcuni Paesi a smettere di soffiare sul fuoco, smettere di attribuire la colpa alla Cina, smetterla di esaltare l'Ucraina oggi, Taiwan domani".

