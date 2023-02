Ucraina, Casa Bianca: “Biden impaziente di dare benvenuto a Meloni in Usa” (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Il presidente Joe Biden non vede l’ora di dare il benvenuto” alla premier italiana Giorgia Meloni a Washington “quando le loro agende saranno allineate”. Lo rende noto la Casa Bianca dopo la telefonata tra i due leader, nella quale, si precisa, Biden e Meloni “hanno discusso dello stretto coordinamento sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza di sicurezza, economica e umanitaria”. Nel discorso di questo pomeriggio “il presidente Biden ribadirà che gli Stati Uniti continueranno a stare al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario”, ha spiegato John Kirby, il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale della Casa ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Il presidente Joenon vede l’ora diil” alla premier italiana Giorgiaa Washington “quando le loro agende saranno allineate”. Lo rende noto ladopo la telefonata tra i due leader, nella quale, si precisa,“hanno discusso dello stretto coordinamento sul sostegno all’, compresa l’assistenza di sicurezza, economica e umanitaria”. Nel discorso di questo pomeriggio “il presidenteribadirà che gli Stati Uniti continueranno a stare al fianco dell’per tutto il tempo che sarà necessario”, ha spiegato John Kirby, il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Quando, un anno fa, la russia è entrata in Ucraina, putin ha aperto il vaso di Pandora. Sono certo che non fosse qu… - putino : La dichiarazione ufficiale della Casa Bianca sulla storica visita di Biden a Kyiv a quasi un anno dall'inizio dell'… - MassimoBindi : @DiegoFusaro Il costo pro-capite del #bonus 110 è 2000€,anche per chi non ha casa. Quanto è il costo dell'invio di… - sovranista375 : RT @mihirdjin: Anche voi quando viene un ospite a casa vostra lo fate sedere alla scrivania e restate in piedi a pendere dalle sue labbra?.… - UnoFRAtanti : RT @UnoFRAtanti: Talmente in pericolo l'Ucraina che tutti i più potenti del mondo vanno a Kiev come fosse la panetteria sotto casa. -