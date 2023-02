Ucraina, cardinale Zuppi: “Non si può pensare di risolvere solo con le armi, serve un dialogo per la pace. Rischio Armageddon nucleare” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Quello della pace è un diritto, che è sostanzialmente il diritto alla vita. La guerra è la distruzione di tutto. Credo che un ente educativo come un’università aiuti la ricerca della pace come frutto dell’educazione e della formazione. Credo che in questo momento la scelta di un messaggio di pace da parte del Rettore sia importante. Bisogna essere artigiani e architetti di pace“. Sono le parole del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, che oggi, 21 febbraio, è intervenuto con una lectio magistralis all’inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 dell’Università Roma Tre. “C’è la consapevolezza che bisogna intavolare un dialogo, non significa dimenticare le responsabilità ma non pensare di risolvere solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) “Quello dellaè un diritto, che è sostanzialmente il diritto alla vita. La guerra è la distruzione di tutto. Credo che un ente educativo come un’università aiuti la ricerca dellacome frutto dell’educazione e della formazione. Credo che in questo momento la scelta di un messaggio dida parte del Rettore sia importante. Bisogna essere artigiani e architetti di“. Sono le parole delMatteo Maria, presidente della CEI, che oggi, 21 febbraio, è intervenuto con una lectio magistralis all’inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 dell’Università Roma Tre. “C’è la consapevolezza che bisogna intavolare un, non significa dimenticare le responsabilità ma nondi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Ucraina, cardinale Zuppi: “Non si può pensare di risolvere solo con le armi, serve un dialogo per la pace. Rischio… - cardinale_anna : RT @nelloscavo: Ascoltare un criminale è sempre istruttivo. Perché non ha alcun timore di mentire. E come tutti i gangster, se ne frega di… - cardinale_anna : RT @BeppeGiulietti: Da @Artventuno appello a @EFJEUROPE @Molenews1 @IFJGlobal a reclamare da #ucraina il diritto di cronaca per @andreascer… - Profilo3Marco : RT @Mezzorainpiu: «Il Papa non è ancora andato in Ucraina per questioni di opportunità, farebbe carte false per andare a parlare con l'aggr… - beltrami_fulvio : #Ucraina Siamo sul baratro della guerra totale. Bisogna cercare disperatamente le vie della #PACE Avverte il Cardi… -