Ucraina, Biden: la Nato è più unita che mai (Di martedì 21 febbraio 2023) "Lui (ndr: Putin) pensava che la Nato si sarebbe frantumata e divisa, invece la Nato è più unita e più unita che mai... che mai. Pensava di poter usare come arma l'energia e spezzare la vostra ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) "Lui (ndr: Putin) pensava che lasi sarebbe frantumata e divisa, invece laè piùe piùche mai... che mai. Pensava di poter usare come arma l'energia e spezzare la vostra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : .@POTUS Biden: Oggi sono a Kiev per incontrare il Presidente Zelenskyy e riaffermare il nostro incrollabile impegno… - DantiNicola : Un anno dopo, #Putin non è riuscito nel suo obiettivo. L’#Ucraina è ancora in piedi e difende il suo territorio con… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiorgiaMeloni ha avuto un colloquio telefonico con il @POTUS Joe Biden. I due leader hanno discusso… - danieledv79 : RT @lautarismo1981: @CottarelliCPI A me non è sembrato utile il suo tweet, privo di senso. Gli USA sono di gran lunga i primi sostenitori e… - adrianobusolin : RT @SicilianoSum: NON È LA #Russia ad essere rimasta senza munizioni MA è la #NATO. Prendiamo atto del fatto che la Russia, da sola, ha com… -