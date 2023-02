Ucraina, Biden “Kiev resiste e continua a essere libera” (Di martedì 21 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Un anno fa il mondo temeva la caduta di Kiev, ma Kiev ancora resiste. Kiev è forte, resiste orgogliosamente e soprattutto continua a essere libera”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel suo discorso a Varsavia.“La Russia ha messo alla prova tutto il mondo, tutte le democrazie sono state messe alla prova. Abbiamo risposto, siamo stati forti, siamo rimasti uniti e il mondo non si è voltato dall'altra parte. Abbiamo difeso la democrazia e il diritto delle persone di essere libere. Ieri ho detto a Zelensky che continueremo a difendere queste cose a qualunque costo”, ha proseguito.“Le democrazie sono più forti e gli autocrati si sono indeboliti”, ha sottolineato ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Un anno fa il mondo temeva la caduta di, maancoraè forte,orgogliosamente e soprattutto”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe, nel suo discorso a Varsavia.“La Russia ha messo alla prova tutto il mondo, tutte le democrazie sono state messe alla prova. Abbiamo risposto, siamo stati forti, siamo rimasti uniti e il mondo non si è voltato dall'altra parte. Abbiamo difeso la democrazia e il diritto delle persone dilibere. Ieri ho detto a Zelensky che continueremo a difendere queste cose a qualunque costo”, ha proseguito.“Le democrazie sono più forti e gli autocrati si sono indeboliti”, ha sottolineato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : .@POTUS Biden: Oggi sono a Kiev per incontrare il Presidente Zelenskyy e riaffermare il nostro incrollabile impegno… - DantiNicola : Un anno dopo, #Putin non è riuscito nel suo obiettivo. L’#Ucraina è ancora in piedi e difende il suo territorio con… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiorgiaMeloni ha avuto un colloquio telefonico con il @POTUS Joe Biden. I due leader hanno discusso… - MarcoRCapelli : RT @elisamariastel1: Tucker Carlson: 'Biden in Ucraina ha detto a Zelensky, 'Qualunque cosa tu voglia, te la daremo', mentre migliaia di c… - com67 : RT @TMassimo6: Finalmente nel Paese più guerrafondaio del mondo qualcuno incomincia a mettersi di traverso al regime americano La deputata… -