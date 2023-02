Ucraina, Biden a Duda: “Straordinario sostegno Polonia a Kiev” (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il sostegno della Polonia all’Ucraina è “veramente Straordinario”. Lo ha detto Joe Biden nel ringraziare Andrzej Duda per l’impegno “cruciale” in favore del popolo ucraino della Polonia che ha accolto oltre un milione di rifugiati. Il presidente americano ha poi sottolineato che anche il sostegno Usa a Kiev rimane “inamovibile”, insieme a quello del resto degli alleati Nato. “Ho chiarito che l’impegno degli Usa è reale ed un anno dopo penso che la Nato sia più forte che mai”, ha detto ancora, sottolineando che l’Ucraina “è nella migliore posizione” grazie a questo sostegno. Biden ha infine detto i legami “tra il popolo polacco ed americano è estremamente forte e ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ildellaall’è “veramente”. Lo ha detto Joenel ringraziare Andrzejper l’impegno “cruciale” in favore del popolo ucraino dellache ha accolto oltre un milione di rifugiati. Il presidente americano ha poi sottolineato che anche ilUsa arimane “inamovibile”, insieme a quello del resto degli alleati Nato. “Ho chiarito che l’impegno degli Usa è reale ed un anno dopo penso che la Nato sia più forte che mai”, ha detto ancora, sottolineando che l’“è nella migliore posizione” grazie a questoha infine detto i legami “tra il popolo polacco ed americano è estremamente forte e ...

