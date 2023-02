Ucciso in casa a soli 27 anni, omicidio a Pesaro (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - Aveva segni di arma da taglio al torace Pierpaolo Panzieri, il 27enne trovato morto nella casa al centro di Pesaro, nella quale si era trasferito da poche settimane. Per gli inquirenti si tratta di un omicidio: l'arma del delitto non è stata ancora ritrovata e gli agenti della scientifica e i vigili del fuoco stanno ispezionando la zona e i tetti delle case vicine. Le indagini sono della squadra mobile, coordinate dal sostituto procuratore Silvia Cecchi. A dare l'allarme, questa mattina, è stato il fratello della vittima: non l'ha visto arrivare al lavoro e ha chiamato la padrona di casa; in mancanza di un mazzo di chiavi di riserva, è stato lui stesso a sfondare la porta di ingresso dell'appartamento di Via Gavelli, una strada senza uscita: quando è entrato ha visto il corpo del 27enne riverso sul pavimento e ... Leggi su agi (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - Aveva segni di arma da taglio al torace Pierpaolo Panzieri, il 27enne trovato morto nellaal centro di, nella quale si era trasferito da poche settimane. Per gli inquirenti si tratta di un: l'arma del delitto non è stata ancora ritrovata e gli agenti della scientifica e i vigili del fuoco stanno ispezionando la zona e i tetti delle case vicine. Le indagini sono della squadra mobile, coordinate dal sostituto procuratore Silvia Cecchi. A dare l'allarme, questa mattina, è stato il fratello della vittima: non l'ha visto arrivare al lavoro e ha chiamato la padrona di; in mancanza di un mazzo di chiavi di riserva, è stato lui stesso a sfondare la porta di ingresso dell'appartamento di Via Gavelli, una strada senza uscita: quando è entrato ha visto il corpo del 27enne riverso sul pavimento e ...

