Ucciso dal mini-commando con fucile e pistola e dato alle fiamme | arrestati i 3 cognati

(Di martedì 21 febbraio 2023) Gli scaricarono addosso tre colpi dida caccia calibro 12 e uno dicalibro 9. Poi avevanofuoco al corpo, caricato su un’auto abbandonata in una zona boschiva in provincia di Pavia. E’ la dinamica dell’omicidio di Mohamed Ibrahim Mansour, 44 anni, egiziano. Fu un agguato organizzato ed eseguito da unora finito in carcere. Glisono due fratelli, Massimo e Claudio Rondinelli, e Luigi D’Alessandro, compagno di una loro sorella. Il delitto si è consumato l’11 gennaio a Morsella di Vigevano. L’inchiesta è stata condotta dal nucleo investigativo di Pavia attraverso l’uso delle intercettazioni telefoniche e telematiche (definite “cruciali per verificare la fondatezza delle dichiarazioni rese dpersone informate sui fatti”) ...