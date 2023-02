Uccise la figlia di 5 anni e finse un sequestro: rinviata a giudizio (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - Ipotizzando i reati di omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato, la procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per Martina Patti, la mamma 24enne rea confessa dell'omicidio della figlia Elena, di 5 anni, uccisa con un'arma da taglio nel giugno 2022 e seppellita in un campo accanto casa, a Mascalucia. L'udienza, davanti al gip Stefano Montoneri, si terrà il prossimo 17 aprile. La donna, che avrebbe ucciso la piccola nel luogo del ritrovamento, finse il sequestro della bambina all'uscita dall'asilo da parte di una banda di rapitori. Martina Patti che ha confessato il delitto non ha spiegato il movente. Leggi su agi (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - Ipotizzando i reati di omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato, la procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per Martina Patti, la mamma 24enne rea confessa dell'omicidio dellaElena, di 5, uccisa con un'arma da taglio nel giugno 2022 e seppellita in un campo accanto casa, a Mascalucia. L'udienza, davanti al gip Stefano Montoneri, si terrà il prossimo 17 aprile. La donna, che avrebbe ucciso la piccola nel luogo del ritrovamento,ildella bambina all'uscita dall'asilo da parte di una banda di rapitori. Martina Patti che ha confessato il delitto non ha spiegato il movente.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Uccise la figlia di 5 anni e finse un sequestro: rinviata a giudizio - IlFattoNisseno : Bimba morta: uccise la figlia di 4 anni e finse sequestro, chiesto processo per la madre - Corriere : A giudizio Martina Patti, uccise la figlia Elena di 5 anni e inscenò un sequestro - wltv6 : La Procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per Martina Patti, la 24enne rea confessa dell'omicidio della… - blogsicilia : #notizie #sicilia Uccise la figlia di 5 anni e seppellì il corpo vicino casa, chiesto processo per Martina Patti -… -