Ubriaco ferma l'auto in corsia di sorpasso e si addormenta (Di martedì 21 febbraio 2023) Un automobilista ha fermato la propria auto in corsia di sorpasso e si è addormentato. È successo lungo la strada E45, nel Perugino. È intervenuta la polizia stradale che ha svegliato e denunciato l'uomo, trovato con un... Leggi su today (Di martedì 21 febbraio 2023) Unmobilista hato la propriaindie si èto. È successo lungo la strada E45, nel Perugino. È intervenuta la polizia stradale che ha svegliato e denunciato l'uomo, trovato con un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... umbriajournal_ : Ubriaco ferma l’auto in corsia di sorpasso e si addormenta - TRIESTE_news : RA13, automobilista ubriaco si ferma lungo la carreggiata, denunciato e patente ritirata - - gretaoref16 : #Lautaro segna il 90esimo goal con l’Inter,buttando in rete una palla scomoda e facendo un goal per nulla banale. S… - MeridioNews : Provoca un incidente mortale da ubriaco e non si ferma a prestare soccorso. Arrestato per omicidio stradale -