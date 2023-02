Uboldo | parte il piano di asfaltature stradali | ecco gli interventi e i nuovi marciapiedi

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 21 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Finalmente, dopo mille peripezie, sono cominciate ledelle strade malmesse di: non è stato facile far partire i lavori, “Abbiamo fatto e rifatto un bando senza che si presentasse nessuno – spiegano in Comune – E’ andato completamente deserto. Nessuna ditta che abbiacipato”.: il via ai lavori Com’è ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.