Ubaldo Pantani, dalla ex fidanzata Virginia Raffaele alla moglie attuale: cosa sappiamo di lui? (Di martedì 21 febbraio 2023) Ubaldo Pantani è un noto imitatore e comico italiano: per anni è stato legato a Virginia Raffaele, ma cos’altro sappiamo della sua vita privata? Leggi anche: Thomas Santu, chi è il fidanzato di Virginia Raffaele? Età, origini, genitori, vita privata, carriera da attore, Don Matteo, pubblicità, FOTO, Instagram Il personaggio televisivo attualmente ha 51 anni... Leggi su donnapop (Di martedì 21 febbraio 2023)è un noto imitatore e comico italiano: per anni è stato legato a, ma cos’altrodella sua vita privata? Leggi anche: Thomas Santu, chi è il fidanzato di? Età, origini, genitori, vita privata, carriera da attore, Don Matteo, pubblicità, FOTO, Instagram Il personaggio televisivo attualmente ha 51 anni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Ubaldo Pantani, chi è: età, biografia, carriera, moglie, figli e vita privata - CorriereToscano : Lo spettacolo dell'attore toscano @ubaldopantani scritto con Carlo Conti parte dal teatro Solvay. Poi Pisa, Pistoia… - gaetano19762010 : RT @Baccotvnews: ??Dopo il successo delle precedenti edizioni, #Belve sbarca in prima serata. Tante le novità per il programma di #Rai2 co… - Baccotvnews : ??Dopo il successo delle precedenti edizioni, #Belve sbarca in prima serata. Tante le novità per il programma di… - ilfusebs : RT @IlContiAndrea: Per la prima puntata di #Belve, in onda domani in prima serata su Rai Due: Anna Oxa, Wanda Nara, La Russa e Naike Rivell… -