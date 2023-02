Uae Tour | un fotofinish mai visto | ' Ingrandito fino al 400% per vedere luce'

(Di martedì 21 febbraio 2023) All'Amstel Gold Race 2021, tra il vincitore Van Aert e Pidcock furono stimati sei millimetri. Come tra Kittel e Boasson Hagen al2017. Ma ieri come è stato possibile stabilire chi aveva ...

All'Amstel Gold Race 2021, tra il vincitore Van Aert e Pidcock furono stimati sei millimetri. Come tra Kittel e Boasson Hagen al2017. Ma ieri come è stato possibile stabilire chi aveva conquistato il successo tra Merlier e Ewan Parola al servizio di cronometraggio: "Il fotofinish prende tante 'fettine', fino a 5.000 ...Lo2023 prosegue oggi con la seconda tappa , la cronometro a squadre di 17,3 chilometri con partenza e arrivo a Khalifa Port. Un circuito per specialisti creerà nuovi distacchi nella classifica ...

UAE TOUR - Dopo una prima tappa ricca di spettacolo, tra ventagli e arrivi al fotofinish, la seconda frazione prevede una cronometro a squadre di 17,2 km nel po ...90 Years of the Maglia Rosa Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ha vinto la 1ª frazione, tappa Presight.ai, dell’UAE Tour 2023, grazie a uno strettissimo margine sul secondo classificato Caleb Ewan (Lotto ...