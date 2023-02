Tutto è pronto in città per la settimana più attesa dell'anno. Questa edizione il calendario prevede 165 appuntamenti: 59 sfilate, di cui 54 fisiche e 5 digitali, 70 presentazioni, 7 presentazioni su appuntamento e 29 eventi.. E non poche sorprese... (Di martedì 21 febbraio 2023) 165 appuntamenti in totale. Nella fattispecie: 59 sfilate, di cui 54 fisiche e 5 digitali, 70 presentazioni, 7 presentazioni su appuntamento e 29 eventi. Senza contare l’infinità di presentazioni e vernissage extra calendario. Tutto è pronto per la Milano Fashion Week Autunno Inverno 2023/2024 in programma dal 21 al 27 febbraio. Ma questi non solo solo gli unici numeri degni di nota all’interno di un fashion month ricco di sorprese. Leggi su amica (Di martedì 21 febbraio 2023) 165in totale. Nella fattispecie: 59, di cui 54e 5, 70, 7sue 29. Senza contare l’infinità die vernissage extraper la Milano Fashion Week Autunno Inverno 2023/2024 in programma dal 21 al 27 febbraio. Ma questi non solo solo gli unici numeri degni di nota all’interno di un fashion month ricco di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : È quasi tutto pronto al porto di Trieste! Una nave carica di attrezzature donate da Regioni e Organizzazioni Nazion… - DSantanche : Siamo ripartiti: nel mondo c’è una grande voglia di Italia e il #GovernoMeloni è pronto a sostenere tutto il settor… - plantulli : @sbonaccini @AndreaRoventini Provare per credere andate al pronto soccorso di Ravenna, tutto meno che 'pronto' - ilviboneseweb : San Costantino Calabro, tutto pronto per il rito della “morte di Carnevale” - enki1965 : @eziomauro Tutto pronto per sta cagata di febbraio -