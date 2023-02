Turchia, tra le vittime del terremoto anche il ds dell’Hatyaspor Taner Savut (Di martedì 21 febbraio 2023) A due settimane dal terremoto, Turchia e Siria continuano a piangere le numerose vittime. Tra queste Christian Atsu, calciatore dell’Hatayspor, e anche il direttore sportivo del club. Si tratta di Taner Savut, la cui morte è stata confermata nelle scorse ore. L’uomo viveva nello stesso edificio dell’attaccante ghanese ed il corpo è stato ritrovato sotto le macerie. Secondo la stampa locale, inizialmente era avvenuto uno scambio di persona con un uomo di Adana, ma la famiglia di quest’ultimo l’ha fatto presente alle autorità e il test del DNA con il fratello di Taner Savut ha fugato ogni dubbio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) A due settimane dale Siria continuano a piangere le numerose. Tra queste Christian Atsu, calciatore dell’Hatayspor, eil direttore sportivo del club. Si tratta di, la cui morte è stata confermata nelle scorse ore. L’uomo viveva nello stesso edificio dell’attaccante ghanese ed il corpo è stato ritrovato sotto le macerie. Secondo la stampa locale, inizialmente era avvenuto uno scambio di persona con un uomo di Adana, ma la famiglia di quest’ultimo l’ha fatto presente alle autorità e il test del DNA con il fratello diha fugato ogni dubbio. SportFace.

