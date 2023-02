Turchia-Siria: la terra trema ancora (Di martedì 21 febbraio 2023) La terra trema ancora tra Turchia-Siria. Dopo due settimane dal potente terremoto che ha causato la morte di quasi 50mila persone, un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito la regione di confine tra Turchia e Siria. Le autorità turche hanno riferito che almeno sei persone sono morte e 294 rimaste ferite. Numerosi gli edifici crollati Leggi su periodicodaily (Di martedì 21 febbraio 2023) Latra. Dopo due settimane dal potente terremoto che ha causato la morte di quasi 50mila persone, un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito la regione di confine tra. Le autorità turche hanno riferito che almeno sei persone sono morte e 294 rimaste ferite. Numerosi gli edifici crollati

