Turchia - Siria, due nuove forti scosse. 6 morti e 300 feriti (Di martedì 21 febbraio 2023) A due settimane dal devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria ieri pomeriggio la terra ha ricominciato a tremare. Due scosse, una di magnitudo 6,4 e una di 5.8 hanno colpito la città di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 febbraio 2023) A due settimane dal devastante terremoto che ha colpitoieri pomeriggio la terra ha ricominciato a tremare. Due, una di magnitudo 6,4 e una di 5.8 hanno colpito la città di ...

