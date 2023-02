Tulsa King 2: dopo il caldo infernale dell'Oklahoma cambio di location in vista (Di martedì 21 febbraio 2023) Sylvester Stallone ha confessato su Instagram che il caldo dell'Oklahoma lo ha lo preparato per 'un'eternità all'inferno', ecco perché la seconda stagione di Tulsa King vedrà un cambio di location. Secondo quanto riferito Tulsa King 2 non sarà girata in Oklahoma. Il cambio di location per i nuovi episodi della serie Paramount+ creata da Taylor Sheridan sarebbe dovuto al caldo infernale che ha afflitto le riprese dei primi nove episodi. Come confermato al The Oklahoman da Rachel Cannon, fondatrice e co-CEO della compagnia dell'Oklahoma Prairie Surf Media, la produzione ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023) Sylvester Stallone ha confessato su Instagram che illo ha lo preparato per 'un'eternità all'inferno', ecco perché la seconda stagione divedrà undi. Secondo quanto riferito2 non sarà girata in. Ildiper i nuovi episodia serie Paramount+ creata da Taylor Sheridan sarebbe dovuto alche ha afflitto le riprese dei primi nove episodi. Come confermato al Then da Rachel Cannon, fondatrice e co-CEOa compagniaPrairie Surf Media, la produzione ...

