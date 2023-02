Truffa da 1,3 milioni di euro sul reddito di cittadinanza (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - Percepivano il reddito di cittadinanza, ma non ne avevano diritto. Per questo i carabinieri della stazione di Ortì (Reggio Calabria) e del Nucleo Ispettorato di Reggio Calabria hanno denunciato 120 persone per Truffa aggravata per indebita percezione del reddito di cittadinanza a seguito di false dichiarazioni o omissioni riscontrate. Le irregolarità riscontrate hanno impedito l'elargizione dei sussidi a soggetti non aventi diritto per un importo complessivo di oltre 1.300.000 euro. Le indagini dei militari dell'Arma hanno permesso, attraverso un'attenta attività di analisi documentale in relazione alle innumerevoli istanze presentate e ad un esame incrociato tra le verifiche eseguite sul territorio e gli accertamenti info-investigativi, di verificare numerose irregolarità, da ... Leggi su agi (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - Percepivano ildi, ma non ne avevano diritto. Per questo i carabinieri della stazione di Ortì (Reggio Calabria) e del Nucleo Ispettorato di Reggio Calabria hanno denunciato 120 persone peraggravata per indebita percezione deldia seguito di false dichiarazioni o omissioni riscontrate. Le irregolarità riscontrate hanno impedito l'elargizione dei sussidi a soggetti non aventi diritto per un importo complessivo di oltre 1.300.000. Le indagini dei militari dell'Arma hanno permesso, attraverso un'attenta attività di analisi documentale in relazione alle innumerevoli istanze presentate e ad un esame incrociato tra le verifiche eseguite sul territorio e gli accertamenti info-investigativi, di verificare numerose irregolarità, da ...

