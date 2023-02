Troppe minacce | abbiamo dovuto lasciare la redazione londinese di Iran International Ma non ci fermeremo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 21 febbraio 2023) Intervista ad Adam Baille, produttore di studio dell'emittente televisiva di notizie in lingua persiana con sede a Londra, spiega: "La polizia che circondava il nostro quartier generale non poteva più tutelare la sicurezza di tutto il personale del canale. Ora una parte dellalavora in smart, una parte si è trasferita a Washington"