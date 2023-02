Treviso, uomo sequestrato picchiato e rapinato in casolare: tre arresti (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Gli hanno teso una trappola in chat, attirandolo in un casolare in costruzione della provincia di Treviso e lì lo hanno sequestrato, violentemente percosso e rapinato. Grazie all’intervento dei carabinieri l’uomo è stato liberato e soccorso ed è scattato l’arrestato in flagranza di reato per i tre presunti responsabili tra i quali un minorenne. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Gli hanno teso una trappola in chat, attirandolo in unin costruzione della provincia die lì lo hanno, violentemente percosso e. Grazie all’intervento dei carabinieri l’è stato liberato e soccorso ed è scattato l’arrestato in flagranza di reato per i tre presunti responsabili tra i quali un minorenne. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

