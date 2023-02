Trent'anni fa il volo di Bubka a Donetsk (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - L'Unione Sovietica non esisteva più e la Comunità degli Stati Indipendenti aveva concluso da qualche mese la sua funzione di traghettatrice soprattutto in ambito sportivo. L'Ucraina era ormai autonoma, aveva la sua bandiera, il suo inno e la sua sigla, aveva un Comitato olimpico nazionale indipendente presieduto dalla leggenda Valery Borzov (il grande rivale di Pietro Mennea), e anche lo ‘Zar delle aste', Sergej Bubka era diventato cittadino ucraino. Il 21 febbraio del 1993, esattamente 30 anni fa, Bubka nella sua Donetsk valicò 6 e 15 metri, record storico, memorabile, indimenticabile che venne battuto solo il 15 febbraio del 2014 (21 anni dopo), sempre nella località della martoriata Ucraina dell'Est, dal francese Renaud Lavillenie che superò 6 e 16. Sergej, campione olimpico da sovietico a ... Leggi su agi (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - L'Unione Sovietica non esisteva più e la Comunità degli Stati Indipendenti aveva concluso da qualche mese la sua funzione di traghettatrice soprattutto in ambito sportivo. L'Ucraina era ormai autonoma, aveva la sua bandiera, il suo inno e la sua sigla, aveva un Comitato olimpico nazionale indipendente presieduto dalla leggenda Valery Borzov (il grande rivale di Pietro Mennea), e anche lo ‘Zar delle aste', Sergejera diventato cittadino ucraino. Il 21 febbraio del 1993, esattamente 30fa,nella suavalicò 6 e 15 metri, record storico, memorabile, indimenticabile che venne battuto solo il 15 febbraio del 2014 (21dopo), sempre nella località della martoriata Ucraina dell'Est, dal francese Renaud Lavillenie che superò 6 e 16. Sergej, campione olimpico da sovietico a ...

