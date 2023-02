Tre donne condividono lo stesso marito: “Nell’intimità è pieno di energia, per gestirlo servono mani in più” (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo “Sette spose per sette fratelli”, ecco “Tre mogli per un uomo”. No, non è il titolo di una nuova commedia di bassa lega bensì la sintesi di questa vicenda che ha dell’incredibile. Siamo in Inghilterra e i protagonisti sono Nick Davis, il “marito trofeo” e April, Jennifer e Danielle, le sue tre “mogli”. Il quartetto vive felicemente insieme sotto lo stesso tetto e condivide la propria quotidianità sul profilo Instagram “The Davis Family Official Page”, che conta oltre 22mila follower. La loro storia è quella di una famiglia allargata decisamente sui generis: Nick Davis, padre di due figli, ha infatti una relazione contemporaneamente con April, Jennifer e Danielle. É stata la prima moglie, April, a suggerire al marito di introdurre all’interno del loro matrimonio un’altra donna. Una decisione giunta dopo 9 anni di relazione. Ecco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo “Sette spose per sette fratelli”, ecco “Tre mogli per un uomo”. No, non è il titolo di una nuova commedia di bassa lega bensì la sintesi di questa vicenda che ha dell’incredibile. Siamo in Inghilterra e i protagonisti sono Nick Davis, il “trofeo” e April, Jennifer e Danielle, le sue tre “mogli”. Il quartetto vive felicemente insieme sotto lotetto e condivide la propria quotidianità sul profilo Instagram “The Davis Family Official Page”, che conta oltre 22mila follower. La loro storia è quella di una famiglia allargata decisamente sui generis: Nick Davis, padre di due figli, ha infatti una relazione contemporaneamente con April, Jennifer e Danielle. É stata la prima moglie, April, a suggerire aldi introdurre all’interno del loro matrimonio un’altra donna. Una decisione giunta dopo 9 anni di relazione. Ecco ...

