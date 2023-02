Tre anni dall’arrivo della pandemia in Italia: tanti cambiamenti hanno causato danni alle persone (Di martedì 21 febbraio 2023) di Pasquale Aiello Sono trascorsi tre anni dall’inizio della pandemia. Dovrebbe essere chiara la necessità di avere governi e sistemi di governance capaci di ricalibrare politiche sociali, occupazionali e di stabilizzazione. Lo spazio che intercorre tra famiglia, scuola, lavoro, vita sociale e società è sempre più sottile. L’inclusione diventa non più un obiettivo da raggiungere bensì da creare. Sistemi organizzativi che si avvitano su loro stessi e sulle persone che ne fanno parte non possono raggiungere nessuno, se non una piccola cerchia di soggetti. Il lavoro a distanza sarà un perno dell’economia e non esiste economia senza lavoro. Spesso questo particolare sfugge anche a economisti “esperti”. Lavoreremo online da casa. Ciò richiede una rivisitazione architettonica degli spazi, delle sagome, degli edifici e delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) di Pasquale Aiello Sono trascorsi tredall’inizio. Dovrebbe essere chiara la necessità di avere governi e sistemi di governance capaci di ricalibrare politiche sociali, occupazionali e di stabilizzazione. Lo spazio che intercorre tra famiglia, scuola, lavoro, vita sociale e società è sempre più sottile. L’inclusione diventa non più un obiettivo da raggiungere bensì da creare. Sistemi organizzativi che si avvitano su loro stessi e sulleche ne fanno parte non possono raggiungere nessuno, se non una piccola cerchia di soggetti. Il lavoro a distanza sarà un perno dell’economia e non esiste economia senza lavoro. Spesso questo particolare sfugge anche a economisti “esperti”. Lavoreremo online da casa. Ciò richiede una rivisitazione architettonica degli spazi, delle sagome, degli edifici e delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DrPaoloMezzana : #Giornatadelpersonalesanitario: tre anni fa ci ringraziavate, oggi ci malmenate o insultate. Tre anni fa #eroi, ogg… - Agenzia_Ansa : Giornata nazionale del personale sanitario: tre anni fa l’inizio dell’epidemia di Covid in Italia. La Croce Rossa… - Tg3web : La sera del 20 febbraio del 2020 all'ospedale di Codogno, nel Lodigiano, veniva isolato il primo caso italiano di c… - CiccioC_02 : RT @sandrogozi: Tre anni fa il primo caso #covid in #Italia, a #Codogno.Quello che è stato negli anni a seguire lo sappiamo.Nonostante i #n… - sandrogozi : Tre anni fa il primo caso #covid in #Italia, a #Codogno.Quello che è stato negli anni a seguire lo sappiamo.Nonosta… -