Trappola su una chat, 50enne attirato in un casolare e sequestrato: 'Legato con nastro isolante, picchiato e rapinato' (Di martedì 21 febbraio 2023) Seviziato, picchiato e derubato. Sembra 'Arancia Meccanica' e invece è tutto vero. I carabinieri sono riusciti a liberare un uomo sui 50 anni che, dopo essere stato attirato da tre giovani in un ... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023) Seviziato,e derubato. Sembra 'Arancia Meccanica' e invece è tutto vero. I carabinieri sono riusciti a liberare un uomo sui 50 anni che, dopo essere statoda tre giovani in un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : ...e la propaganda non è mai neutra, quale che sia la bontà della causa. Questo è quanto avevo scritto in una chat… - leggoit : Trappola su una chat, 50enne attirato in un casolare e sequestrato: «Legato con nastro isolante, picchiato e rapina… - M_gabanelli : @fabio_franchi84 L’Ue non si è messa in una posizione scomoda, e’ geograficamente in trappola! Non ha altra via che… - cavalierebianc5 : RT @mittdolcino: I dati vanno capiti cara @GiorgiaMeloni Ti stanno tendendo una trappola, i tuoi alleati, si, alleati per modo di dire, di… - mittdolcino : I dati vanno capiti cara @GiorgiaMeloni Ti stanno tendendo una trappola, i tuoi alleati, si, alleati per modo di d… -